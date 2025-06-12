Bolu'da Toplu Taşıma ve Taksi Fiyatlarına Zam Yapıldı

Bolu'da ulaşıma zam yapıldı

BOLU - Bolu'da toplu taşımaya yüzde 33, ticari taksilere ise yüzde 25 zam yapıldı. Özel halk otobüslerinde tam bilet, 25 liradan 34 liraya yükseltilirken, öğrenci bileti ise 18 liradan 24 liraya yükseltildi.

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın talebi üzerine, Bolu Belediyesi Haziran ayı meclis oturumunda, özel halk otobüsü ve ticari taksi ulaşım fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü. Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi. Bu kapsamda toplu taşımada yüzde 33, ticari taksilerde ise yüzde 25 zam yapılmasına karar verildi. Özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 25 liradan 34 liraya, öğrenci bileti ise 18 liradan 24 liraya yükseldi.