Bolu'da yağış nedeniyle camiye alınan geleneksel Mevlid programı yapıldı - Son Dakika
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Bolu'da yağış nedeniyle camiye alınan geleneksel Mevlid programı yapıldı

Bolu\'da yağış nedeniyle camiye alınan geleneksel Mevlid programı yapıldı
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Bolu'da Çele Gölcük köyünde geleneksel Hacet, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programı, yağış nedeniyle köy camiine alınarak gerçekleştirildi. Programa İstanbul ve Bolu'dan gelen din görevlileri katıldı; cemaat dualara eşlik etti, öğle namazının ardından etkinlik sona erdi ve katılımcılara yemek ikram edildi.

Bolu'da Çele Gölcük köyünde geleneksel olarak düzenlenen Hacet, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programı, vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Çele Tepesi Yedierenler Türbesi'nde yapılması planlanan program, yağış nedeniyle Çele Gölcük Köyü Camii'ne alındı. Sabah saatlerinde başlayan programda İstanbul ve Bolu'dan gelen din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu. Programda Mevlid-i Şerif okunurken, salavatlar getirildi ve ilahiler seslendirildi. Cemaat de okunan dualara eşlik etti. Etkinlik; Çele Gölcük, Tetemeçele, Banaz, Mesciçele, Değirmenderesi, Değirmenbeli, Yeşilçele, Bağışlar, Müstakimler, Tokmaklar ve Çobankaya köyü muhtarlıklarının desteğiyle gerçekleştirildi. Program, öğle namazının cemaatle kılınmasının ardından sona erdi. Etkinliğe katılan vatandaşlara yemek ikram edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da yağış nedeniyle camiye alınan geleneksel Mevlid programı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da yağış nedeniyle camiye alınan geleneksel Mevlid programı yapıldı - Son Dakika
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