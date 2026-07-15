Bolu'da Yağmur İçin Dua Edildi - Son Dakika
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Bolu'da Yağmur İçin Dua Edildi

Bolu\'da Yağmur İçin Dua Edildi
15.07.2026 12:48
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Bolu'nun Tetemeçele köyünde Erenler Mevlidi'nde kuraklık için yağmur duası yapıldı.

Bolu'nun Tetemeçele köyünde düzenlenen geleneksel Erenler Mevlidi'nde, kuraklıktan korunmak ve toprağın bereketlenmesi için yağmur duası edildi.

Merkeze bağlı Tetemeçele köyünde, Hamid Danişmend Türbesi'nin bulunduğu alanda geleneksel Erenler Mevlidi ve yağmur duası programı düzenlendi. Programa köy halkının yanı sıra çevre köylerden çok sayıda kişi katıldı. Hava sıcaklığı nedeniyle ağaçların altında ve gölgelik alanlarda toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif'i dinledi. Öğle namazı öncesinde vatandaşlara hitap eden Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, şükür, dua, toplumsal dayanışma, birlik ve beraberliğin önemine ilişkin vaaz verdi.

İl Müftüsü Demirtaş vaaz verdi

Bolu'daki mevlit ve yayla buluşmalarının önemli bir kültürel ve manevi miras olduğunu belirten Demirtaş, "Bolu halkımız yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte köylerimizde, yaylalarımızda ve manevi değeri bulunan mekanlarda bir araya geliyor. Bu programlarda Allah'ı zikrediyor, sahip olduğumuz nimetlere şükrediyor, ülkemiz, milletimiz, bereketli yağmurlar ve insanlığın huzuru için dua ediyoruz. Bu buluşmalar geçmişle gelecek arasında gönül köprüleri kuruyor, birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı güçlendiriyor" dedi.

Yağmur ve bereket için dua edildi

Vaazın ardından vatandaşlar öğle namazını birlikte kıldı. Namaz sonrası kuraklıktan korunmak, toprakların bereketlenmesi ve yağmur yağması için dua edildi. Programda ayrıca Türkiye'nin huzuru, birlik ve beraberliğin güçlenmesi, hayatını kaybedenlerin ruhları ve İslam aleminin selameti için dualar okundu. Etkinlik, Tetemeçele ve çevre köylerden gelen vatandaşlara pilav ikram edilmesinin ardından sona erdi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu'da Yağmur İçin Dua Edildi - Son Dakika

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