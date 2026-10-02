Bolu Gerede Panayırı'nda ŞÖNİM ekipleri KADES ve destek mekanizmalarını anlattı - Son Dakika
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Bolu Gerede Panayırı'nda ŞÖNİM ekipleri KADES ve destek mekanizmalarını anlattı

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Bolu Gerede Panayırı\'nda ŞÖNİM ekipleri KADES ve destek mekanizmalarını anlattı
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Bolu Gerede Panayırı'nda ŞÖNİM ekipleri, şiddetle mücadele ve destek mekanizmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Stantta broşür dağıtıldı, kadınların acil durumda güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlayan KADES anlatıldı ve sorular yanıtlandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde asırlık gelenek olarak her yıl düzenlenen Gerede Panayırı'nda, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

Gerede Panayırı'nda stant açan Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ekipleri, vatandaşlara şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve sunulan destek mekanizmaları hakkında bilgi verdi. Ekipler tarafından panayıra gelen vatandaşlara broşür dağıtılarak, şiddete maruz kalan veya şiddet riski altında bulunan kişilerin başvurabileceği destek mekanizmaları anlatıldı. Ayrıca kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine ulaşmasını sağlayan KADES uygulaması hakkında da bilgilendirme yapıldı. Şiddetsiz bir toplum ve güvenli bir gelecek hedefiyle gerçekleştirilen çalışmada vatandaşların soruları da yanıtlandı. Yetkililer, şiddetle mücadelede farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekerek, vatandaşların ihtiyaç halinde ilgili destek mekanizmalarına başvurabileceklerini belirtti.

Kaynak: İHA
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