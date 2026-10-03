Bolu Paşaköy'de yavru kirpi, vatandaşın elinden tavuk kanadı yedi - Son Dakika
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Bolu Paşaköy'de yavru kirpi, vatandaşın elinden tavuk kanadı yedi

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Bolu Paşaköy\'de yavru kirpi, vatandaşın elinden tavuk kanadı yedi
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Bolu Paşaköy Mahallesi'nde evinin bahçesinde mangal yapan bir vatandaş, çimlerde fark ettiği yavru kirpiyi mangaldaki tavuk kanadıyla besledi. Yavru kirpinin vatandaşın elinden çekinmeden tavuk kanadı yediği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bolu'da bahçesinde mangal yapan vatandaş, çimlerin üzerinde gördüğü yavru kirpiyi tavuk kanadıyla besledi. Kirpinin vatandaşın elinden çekinmeden yemek yemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bolu'da bir vatandaşın bahçesinde karşılaştığı yavru kirpiye tavuk kanadı vermesi renkli görüntülere sahne oldu. Paşaköy Mahallesi'nde evinin bahçesinde mangal yapan Ayfer Tüfekci, çimlerin üzerinde yavru bir kirpi fark etti. Kirpiyi beslemek isteyen Tüfekci, mangalda bulunan tavuk kanadından verdi. Tüfekci'den çekinmeyen yavru kirpi, verilen tavuk kanadını yemeye başladı. Kirpiyi daha yakından görmek isteyen Tüfekci, hayvanı eline alarak beslemeye devam etti. Yavru kirpinin vatandaşın elinden yemek yediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bolu Paşaköy'de yavru kirpi, vatandaşın elinden tavuk kanadı yedi - Son Dakika
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