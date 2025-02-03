Bolu Yangınında Öğretmen Çetiz ve Ailesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bolu Yangınında Öğretmen Çetiz ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Bolu Yangınında Öğretmen Çetiz ve Ailesi Hayatını Kaybetti

Bolu Kartalkaya'da yangında ölen öğretmen Habibe Çetiz, öğrencileri ve velileri tarafından unutulmadı.

03.02.2025 11:04
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Bolu Kartalkaya'da hayatını kaybeden Ufuktepe İlkokulu sınıf öğretmeni Habibe Çetiz'in velilerinden Meryem Ekinci, "Aşırı derecede çok iyi bir öğretmendi" dedi.

Geçtiğimiz hafta vatandaşlar uykudayken Bolu'daki Grand Kartal Oteli, alev topuna döndü. İçi ve dışı ahşap kaplı olan bina saatlerce yandı. Ortaya çıkan tablo ise Türkiye'nin yüreğini dağladı. Yangın faciasında otel, 78 kişiye mezar oldu.

78 kişinin arasında Ufuktepe İlkokulu'nda sınıf öğretmenliği yapan Habibe Çetiz de (39) vardı. Öğretmen Çetiz, eşi Ahmet Çetiz (44) ile çocukları Vedat Çetiz (11), Esat Çetiz (9) ve Sedat Çetiz yangında hayatını kaybetti. Çetiz ailesi Ankara'da Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Ufuktepe İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri için yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili buruk çaldı. İlkokulun öğretmenler odasını sessizlik bürüdü. Dışarıda Çetiz öğretmenin velileri ise hüzünlü bakışlarla çocuklarını sınıfa uğurladı.

"Habibe öğretmen, örnek bir öğretmendi"

Ufuktepe İlkokulu'nda veli Meral Işık, hayatını kaybeden Çetiz öğretmen hakkında yaptığı açıklamada, "Habibe öğretmen, örnek bir öğretmendi. Hala kendime gelemedim. Mekanı cennet olsun hala dua ediyoruz. İnsanlara karşı çok samimiydi. Hiçbir şeyi yapmacık değildi. Her gittiği bölümde kendini belli ediyordu. Kızımın eski öğretmeniydi. Duyunca kendime gelemedim" ifadelerini kullandı.

"Allah böyle öğretmenlerin sayısını arttırsın"

Öğretmenin ölüm haberini duyduklarında yıkıldıklarını anlatan Işık, "Allah böyle öğretmenlerin sayısını arttırsın. Duyunca kendimize gelemedik. Hemen telefonlara sarıldık, sosyal medyadan takip etmeye başladık. Gün gün takip etmeye başladım. Mekanı cennet olsun" şeklinde konuştu.

"Çocuklar çok ağladı"

Çetiz öğretmene Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen veli Gül Çoban ise, "Kendisi okulumuzun çok değerli bir öğretmeniydi. Çok sessiz ve kimseyi kırmayan bir öğretmendi. Kendi velisi değilim ama okulda tanıdığım bir öğretmen. Biz çok üzüldük, yıkıldık. Öğrenciler keza öyle çok üzüldüler. Kendi öğrencileri geliyor, şimdi sınıfa girecek. Öğrencileri için çok üzücü bir durum. Çocuklar çok ağladı. Kendi öğrencisi olmayan çocuklar da ağladı. Çok seviyorlardı" diye konuştu.

"Öldüğüne bile inanamıyorum"

Velilerden Meryem Ekinci ise "Öğretmenimiz çok iyi bir öğretmendi. 4'üncü sınıfa giden çocuğumun öğretmeniydi. Numarasını bize verdi sildirmedi. 'Kafanız bir yere sıkışınca bizi arayabilirsiniz. Her zaman yanınızdayız' dedi. Aşırı derecede çok iyi bir öğretmendi. Melek gibi bir şeydi. Çocukları hep beklerdi. Daha hala kafam almıyor, öldüğüne bile inanamıyorum. Kızımın öğretmeniydi. O da şok oldu. Banyoya gitti çıkamadı" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolu Yangınında Öğretmen Çetiz ve Ailesi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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