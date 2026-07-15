Bolvadin\'de 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde Afyonkarahisar Bolvadin Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi.

Kaymakam Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, ilçe protokolü ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen programda, şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Program çerçevesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitler için dualar edildi. Programda şehit kabirlerine karanfiller bırakılırken, vatan uğruna canlarını feda eden kahramanlarımız saygı ve minnetle yad edildi.

15 Temmuz ruhunun yeniden hissedildiği programda, milli birlik ve beraberliğin önemi bir kez daha vurgulandı. - AFYONKARAHİSAR