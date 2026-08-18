Aile Sağlığı Merkezi inşaatı devam ediyor

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 40 gün önce temeli atılan ve 5 ayrı mahalleye hizmet sunması planlanan Aile Sağlığı Merkezi inşaatının devam ettiği bildirildi.

Karabağlar, Şıhlar, Müslümana, Bağlarüstü ve Taşağıl mahallelerinin sağlık ihtiyacını karşılayacak olan merkezde, aile hekimliği ünitelerinin yanı sıra bir de diş polikliniği yer alacak.

Bolvadin Belediyesi tarafından yapımı devam eden inşaatın kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.