Bolvadin'de Minikler Okuma Bayramıyla Mutluluğu Yaşadı - Son Dakika
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Bolvadin'de Minikler Okuma Bayramıyla Mutluluğu Yaşadı

Bolvadin\'de Minikler Okuma Bayramıyla Mutluluğu Yaşadı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Ceylan Emet İlkokulu'nda gerçekleştirilen okuma bayramında minikler, okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı. 1-B sınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen etkinliğe veliler de katıldı. Minikler, okudukları şiirlerle ayakta alkışlandı ve veliler de çocukları kadar mutlu oldu. Etkinlik sonrası veliler, 1-B sınıf öğretmeni Sümeyra Kocabıyık'a teşekkür etti.

22.05.2024 11:46
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gerçekleştirilen okuma bayramında minikler okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadı.

Bolvadin ilçesinde ki Ceylan Emet İlkokulu'nda okuma bayramı gerçekleştirilen. 1-B sınıfı öğrencileri tarafından gerçekleştirilen okuma bayramına velilerde katıldı. Okuma bayramında minikler okudukları şiirlerle ayakta alkışlanırken, velilerde en az çocukları kadar mutluluk yaşadı. Veliler etkinlik sonrası 1-B sınıf öğretmeni Sümeyra Kocabıyık'a teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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