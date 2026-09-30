Bolvadin\'de muhtarın 400 sandalyesinden 3 ayda 285\'i, 40 masasından 30\'u kaldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde cenaze, düğün ve özel günlerinde ücretsiz kullanması için muhtarlığa aldığı 400 sandalye ve 40 masanın 3 ay içinde kırılıp, çalınmasına mahalle muhtarı tepki gösterdi.

Bolvadin Ethem Kelekçi Mahallesi Muhtarı Ramazan Güçlü, mahalle sakinlerinin özel günlerinde ve cemiyetlerinde mağdur olmaması adına muhtarlık bünyesinde kullanılmak üzere kendi imkanlarıyla 400 adet plastik sandalye ve 40 adet masa temin etti. Kısa sürede mahalle halkının hizmetine sunulan envanter, 3 aylık zaman zarfında yaklaşık 50 aile tarafından çeşitli organizasyonlarda kullanıldı.

İhtiyaç sahiplerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim edilen masa ve sandalyeler, kullanım sonrası geri toplandığında acı bir tablo ortaya çıktı. Yapılan sayımda 400 sandalyeden geriye 285 sandalye, 40 masadan ise 30 masa kaldığı belirlendi. Muhtarlık imkanlarıyla mahallelinin ortak kullanımına sunulan eşyaların birçoğunun kırıldığı, bazılarının ise hiç geri getirilmediği tespit edildi. Sandalye ve masaları teslim eden bazı kişilerin ise kırılan malzemeleri fark edilmemesi amacıyla sağlam olanların arasına gizleyerek teslim ettiği anlaşıldı.

Yaşanan duyarsızlık karşısında üzüntüsünü gizleyemeyen Güçlü, sosyal medya hesabı üzerinden sitem dolu bir paylaşımda bulundu. Yapılanın mahalle hakkına girmek olduğunu vurgulayan Güçlü, paylaşımında, "Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde kolaylık olsun diye aldığımız masa ve sandalyelerimizi 3 ayda bu hale getirmek vicdana sığmaz. En azından kırılanın yerine yenisini alsaydınız ya da fark edilmesin diye sağlamların arasına katmasaydınız. Emin olun bu davranış emanete ve mahallemizin hakkına saygısızlıktır" ifadelerine yer verdi.