Resim sergisi büyük ilgi gördü

Afyonkarahisar Bolvadin Alparslan Ortaokulu, öğrencilerinin ve öğretmenlerinin el emeği göz nuru eserlerinden oluşan anlamlı bir resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Okul bünyesinde düzenlenen serginin açılışı, ilçe protokolünün yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Görsel sanatlar öğretmeni Eyüp Murtaza Akşahin tarafından büyük bir emek ve titizlikle hazırlanan serginin açılış kurdelesini Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş birlikte kesti.

Açılışın ardından sergi alanını gezen protokol üyeleri, sergilenen tabloları ve sanatsal çalışmaları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Kaymakam Ali Arıkan, sergideki eserleri çok beğendiğini ifade ederek, kültür ve sanat faaliyetlerinin öğrencilerin gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Serginin, önümüzdeki günlerde de ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR