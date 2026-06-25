Bolvadin'de Psikososyal Destek Toplantısı - Son Dakika
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Bolvadin'de Psikososyal Destek Toplantısı

Bolvadin\'de Psikososyal Destek Toplantısı
25.06.2026 16:54
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Bolvadin'de eğitim kurumlarındaki psikososyal destek çalışmaları değerlendirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, eğitim kurumlarında yürütülen psikososyal destek ve krize müdahale çalışmalarının değerlendirildiği "İlçe Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Ekibi" yıl sonu toplantısı gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Turgut Karakuş başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçede görevli ilgili koordinatörler ve ekip üyeleri katıldı.

Toplantıda, geride bırakılan eğitim öğretim yılı boyunca ilçe genelindeki okullarda yürütülen önleyici ve koruyucu psikososyal çalışmalar detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Yıl boyunca uygulanan eylem planlarının sonuçları ve sahadaki yansımaları gözden geçirilerek, karşılaşılan durumlar ve çözüm önerileri üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Karakuş, öğrencilerin ruh sağlığının korunması ve olası kriz durumlarına karşı zamanında, etkin müdahale edilmesinin önemine dikkat çekerek, yıl boyunca özveriyle çalışan ekip üyelerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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