Bolvadin'den Gazze'ye Sıcak Yemek Yardımı - Son Dakika
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Bolvadin'den Gazze'ye Sıcak Yemek Yardımı

Bolvadin\'den Gazze\'ye Sıcak Yemek Yardımı

Hayırseverler, Yedi Başak Derneği ile Gazze'ye sıcak yemek ikramında bulundu. Yardımlar devam edecek.

22.10.2024 11:51
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesindeki hayırseverler, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği ile İsrail zulmünün devam ettiği Gazze'ye ulaşarak halka sıcak yemek ikramı yaptı.

Yolumuz Gazze sloganıyla harekete geçtiklerini ifade eden Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nden yapılan açıklamada "2016 yılından beri Gazze'de yardım çalışmaları yapan Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla Gazze'de yardım çalışmalarına Bolvadinli hayır sahipleri olarak başladık. İlk adım olarak Gazze'deki kardeşlerimize sıcak yemek ikramında bulunduk. Bir tas çorbanın bile acil bir ihtiyaç olduğu Gazze'de artık kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız. Gazze'de en önemli ihtiyaç olan sıcak yemek ikramlarımız devam edecektir. Bu hayra vesile olmak isteyenler, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne 'Yolumuz Gazze' açıklama notuyla yardımlarını ulaştırabilirler. Yolumuz Gazze sloganıyla devam eden yardım çalışmalarında Gazze'deki kardeşlerimizin yanında olacağız" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bolvadin'den Gazze'ye Sıcak Yemek Yardımı - Son Dakika

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