Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Keleş, Alparslan Ortaokulu'nda MEBİ'nin önemine değindi - Son Dakika
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Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Keleş, Alparslan Ortaokulu'nda MEBİ'nin önemine değindi

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Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Keleş, Alparslan Ortaokulu\'nda MEBİ\'nin önemine değindi
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Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Alparslan Ortaokulu'nu ziyaret ederek İstiklal Marşı törenine katıldı; öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Keleş, MEBİ'nin etkin kullanımının önemine dikkat çekti, akademik başarıya yönelik projeleri değerlendirdi.

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ) platformunun etkin kullanımının önemine dikkat çekti.

Keleş, haftanın ilk gününde Alparslan Ortaokulu'nu ziyaret ederek haftalık İstiklal Marşı törenine katıldı. Törenin ardından okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, yeni eğitim-öğretim dönemine ilişkin süreçler ve yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti. Öğretmenler odasında eğitim neferleriyle buluşan Keleş, öğretmenlerin görüş, talep ve önerilerini tek tek dinledi. Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ) platformunun etkin kullanımının önemine dikkat çeken Keleş, öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik yürütülen projeler ve çalışmalar hakkında da detaylı değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin geleceğe daha güçlü hazırlanması adına yapılan her çalışmanın takipçisi olduklarını belirten Keleş, öğretmen ve okul yönetimine emeklerinden ötürü teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Ali KeleşGüncelEğitimYerelSon Dakika

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