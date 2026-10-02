Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Keleş, Bayramer Okulu\'nda projeleri değerlendirdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş gerçekleştirdiği okul ziyaretinde yürütülen projeler ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları değerlendirdi.

Keleş, ilçe genelinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerini yerinde incelemek amacıyla gerçekleştirdiği okul ziyaretlerini sürdürüyor. Bu çerçevede Mustafa Kezban Bayramer Okulunu ziyaret eden Keleş, okuldaki çalışmalar ve eğitim süreçleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Ziyaret sırasında öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelen Keleş, sınıfları dolaşarak öğrencilerle yakından ilgilendi ve sohbet etti. Öğretmenler odasında okul idarecileri ve öğretmenlerle düzenlenen toplantıda ise okulun genel durumu, yürütülen projeler ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı. Eğitim süreçlerinin başarıyla sürdürülmesi için ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini belirten Keleş, idareci ve öğretmenlere gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi.