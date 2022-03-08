Bombaların arasında dehşeti yaşayan Ege, ailesine kavuştu - Son Dakika
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Bombaların arasında dehşeti yaşayan Ege, ailesine kavuştu

08.03.2022 00:58
Bombaların arasında dehşeti yaşayan Ege, ailesine kavuştu

Ukrayna'da yazılım mühendisliği bölümünde öğrenim gördüğü sırada bombaların arasında dehşeti yaşayan 22 yaşındaki Ege Gürel, Zonguldak'taki ailesine kavuştu.

Ukrayna'da yazılım mühendisliği bölümünde öğrenim gördüğü sırada bombaların arasında dehşeti yaşayan 22 yaşındaki Ege Gürel, Zonguldak'taki ailesine kavuştu.

Ukrayna'nın Harkov kentinde öğrenim gördüğü sırada bomba sesleriyle uyanan 22 yaşındaki Ege Gürel, bulunduğu ülkeden tahliye olarak Zonguldak'taki ailesinin yanına geldi.

Dehşet dolu günleri İHA'ya anlatan Gürel, "Soğukkanlılığımı koruyorum. Ancak hala yaşadıklarımın etkisindeyim" diyerek yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İlk bomba sesleri patladı 20 tane. Sabah 5'te patladı. Ondan sonra birkaç saat aralıklarla yine patladı. Bir saatliğine Ruslar mola verdiler. Biz bitti sandık. Devamında daha kötü oldu. Ben ilkten Harkov'daydım. Evimizde çok az yiyecek vardı. Beş gün zor durumdaydık. Bomba sesleriyle, her dakika sığınağa git. Eve çık böyle geçti. Tren garına gittik oradan Lviv'e gittik. Bükreş'e ulaşıp oradan uçakla İstanbul'a geldik."

Tahliye edilirken bombalı saldırının ortasında kaldılar

Tahliye olacağı sırada yakınlarına düşen bombanın sesleriyle şok yaşayan Ege Gürel, o anları cep telefonuna kaydetti. Gürel, "Tahliye edildiğim sırada o videoyu çekiyordum. Üstümden beş altı tane bomba düştü. Videoyu da şans eseri çektim. Ölümden kurtulduk. Arkadaşım şok yaşadı. Sadece bakakaldı. Çocuğu tutuyorum hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Orada şok yaşadı. Eve gittiğimizde de iki sokak yakınımıza düşmüş" diye o anları anlattı.

"Ailemi görünce duygulandım"

Soğukkanlılığını korumaya çalışsa da bombaların arasında yaşadıklarının etkisinden kurtulamadığını anlatan Ege Gürel, "Ailemi görünce duygulandım. Onlara kavuştum. Psikolojik olarak düzelmedim. Soğukkanlılığımı koruyorum ama yine de etkisindeyim" diye konuştu. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Ukrayna, Bomba, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bombaların arasında dehşeti yaşayan Ege, ailesine kavuştu - Son Dakika


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