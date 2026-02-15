Boraltan Faciası'nın Son Tanığı Bekir Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Boraltan Faciası'nın Son Tanığı Bekir Doğan Hayatını Kaybetti

Boraltan Faciası\'nın Son Tanığı Bekir Doğan Hayatını Kaybetti
15.02.2026 18:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

104 yaşındaki Bekir Doğan, Boraltan faciasına tanıklığı ile biliniyordu. Cenazesi defnedildi.

"Boraltan faciası" olarak hafızalara kazınan trajik olayın son tanığı olan Bekir Doğan, 104 yaşında hayatını kaybetti. Doğan, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Asırlık ömrü boyunca Türkiye'nin yakın tarihine tanıklık eden Bekir Doğan için İstanbul'daki Marmara İlahiyat Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Ailesi, yakınları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından Doğan'ın naaşı Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

İkinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde yaşanan ve kamuoyunda "Boraltan faciası" olarak anılan olay, 1945 yılında Türkiye-Sovyetler Birliği sınırında meydana gelmişti. Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınlarında bulunan Boraltan Köprüsü civarında Sovyetler Birliği'nden kaçarak Türkiye'ye sığınan bir grup Azerbaycan Türkü'nün iade edildiği ve sonrasında kurşuna dizildiği iddiaları, yıllar boyunca tartışma konusu olmuştu. O dönemde yaşananlara birebir tanıklık ettiği belirtilen Bekir Doğan, yıllar içinde çeşitli sohbetlerde ve anma programlarında hatıralarını paylaşmıştı. Özellikle genç nesillere o günlerin zorluklarını ve yaşanan acıları aktarmaya çalıştığı belirtilen Doğan, hafızasında taşıdığı olayları "unutulmaması gereken bir tarih" olarak nitelendiriyordu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boraltan Faciası'nın Son Tanığı Bekir Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakana canlı yayında elektroşok Acılar içinde yere devrildi Bakana canlı yayında elektroşok! Acılar içinde yere devrildi
Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi Polis elinde ayakkabıyla kaymakamı bekledi, tepkiler sonrası açıklama geldi
Özel hastanede vantilatör skandalı Hastaya tazminat ödenecek Özel hastanede vantilatör skandalı! Hastaya tazminat ödenecek
Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze’nin dünyası başına yıkıldı Sabah gürültüye uyanan Zine Teyze'nin dünyası başına yıkıldı
Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı Ocak ayında yapılan 14 anketin ortalaması: İşte partilerin oy oranı
Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu... Nurseli İdiz kalp krizi iddialarına yanıt verdi: Sadece ritim bozukluğu...

19:05
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11’leri belli oldu
RAMS Başakşehir-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
19:00
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
18:46
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington’da görüşecek
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek
18:32
YPG elebaşı Abdi’den skandal talep
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep
18:12
Ali Babacan’dan Özgür Özel’e rest: Kavga çıkar
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
17:58
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
3 adet oyuncaklı çikolataya ödediği para öyle böyle değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2026 19:58:33. #7.11#
SON DAKİKA: Boraltan Faciası'nın Son Tanığı Bekir Doğan Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.