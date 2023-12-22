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Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, pazar esnafını ziyaret etti - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, pazar esnafını ziyaret etti

Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Bornova Pazar yerinde, pazar esnafını ziyaret etti, Bornovalı hemşerilerini dinledi. Temiz, üreticilerin hakkını koruyacaklarını ve tüketicilere sağlıklı ve ucuz gıda ulaştıracaklarını söyledi.

Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, pazar esnafını ziyaret etti
22.12.2023 - 14:30,
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Saha çalışmalarına aralıksız devam eden Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Bornova Pazar yerinde, pazar esnafını ziyaret etti, Bornovalı hemşerilerini dinledi. Temiz, "Üreticimizin hakkına, tüketicimizin sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması için sorumluluk alacağız. Bornovalıları sağlıklı ve ucuz gıdaya kooperatiflerimiz, yerel üretici pazarlarımızla ve hazırlayacağımız gıda strateji belgelerimizle ulaştıracağız" dedi.

"FİLELER MAALESEF ESKİSİ GİBİ DOLMUYOR"

Toplumun tüm kesimlerinin ekonomik anlamda zor günlerden geçtiğini ifade ederek sözlerine başlayan Güney Temiz, "Ekonomimiz ve kültürümüz için önemli bir yer tutan pazarcı esnafımızın taleplerini dinliyor, birlikte yapabileceğimiz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Düşen alım gücü nedeniyle vatandaşlarımız ihtiyacı olan gıdaya ulaşamıyor, pazarcı esnafımız beklediği satışı yapamıyor. Vatandaş ya almıyor ya da alması gerektiğinin yarısını alarak pazardan ayrılıyor. Fileler maalesef eskisi gibi dolmuyor. Tarladan çıkan bir ürünün pazara gelinceye kadar fiyatının 4 kat 5 kat artmasına Bornova Belediyesi olarak izin vermeyeceğiz. Yerel üretici pazar ağımızı genişletip Bornova'nın çeperine yayacak, üreticiyle, tüketiciyi aracısız bir şekilde buluşturacağız. Üreticimizin hakkına, tüketicimizin sağlıklı ve ucuz gıdaya ulaşması için sorumluluk alacağız" diye konuştu.

SAĞLIKLI VE UCUZ GIDA

CHP'li belediyelerin yayınladıkları Gıda Strateji Belgeleriyle, gittikçe derinleşen gıda krizine karşı kentleri daha dirençli hale getirdikleri söyleyen Temiz, "Gıda krizine karşı önlem almak, kamu bilinci duyarlılığıyla hareket etmek zorundayız. Vatandaşlarımızın sağlıklı beslenme sorunlarına karşı çalışmalar gerçekleştirmek zorundayız. CHP'li Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yaptıkları çalışmalarla yurttaşlarımızın sağlıklı ve ucuz gıdaya kolay erişebileceği şekilde yapılandırma çalışmaları ortaya koydular. Bu çalışmalar ödül aldı, takdir topladı. Biz, Bornova'da hiçbir yurttaşımızın aç kalmamasını ve sağlıksız gıdayla beslenmemesini istiyoruz. Bornovalıları sağlıklı ve ucuz gıdaya kooperatiflerimiz, yerel üretici pazarlarımızla ve hazırlayacağımız gıda strateji belgelerimizle ulaştıracağız. Çünkü biz üretici ve tüketici arasında fiyat dengesini olumsuz etkileyen sorunları ortadan kaldıracağız. İzmir ve çevresindeki tarım ürünlerini kentimize ulaştıracak ağı kuracağız. Bunun bir kamu hizmeti olduğunu çok iyi biliyoruz. Kooperatifçiliği yaşatıp, sürdürülebilir kılmanın; ülkemizin kalkınmasında ve ekonomik zorlukların aşılmasındaki önemini biliyoruz. Kooperatifçiliğin toplumsal bir olgu olduğunu ve özünde dayanışmanın yattığını biliyoruz. Kooperatif varsa kalkınma vardır, gelir adaleti vardır. Her şey mutlu ve huzurlu bir kent yaratmak için" dedi.

Kaynak: ANKA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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