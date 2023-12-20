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Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yörükler Federasyonu'nu ziyaret etti. - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yörükler Federasyonu'nu ziyaret etti.

Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, yerel seçim öncesinde Bornova Atatürkçü Düşünce Derneği ve İzmir Bornova Yörükler Federasyonu'nu ziyaret ederek dayanışma ve ortak akıl mesajları verdi. Temiz, demokratik kitle örgütlerinin kent yönetimlerine katkılarının önemini vurgulayarak, Bornova'da huzurlu ve aydınlık bir gelecek için derneklerle dayanışma içinde olacaklarını belirtti.

Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yörükler Federasyonu\'nu ziyaret etti.
20.12.2023 - 14:43,
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Yaklaşan yerel seçim öncesinde ziyaretlerine devam eden Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Bornova Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ve İzmir Bornova Yörükler Federasyonu'nu ziyaret etti; dayanışma ve ortak akıl mesajları verdi.

Atatürkçü Düşünce Derneği Şube Başkanı Mübeccel Timaç ve yönetim kurulu ile Ege Bölgesi Türkmen Yörük Federasyonu Başkanı Ramazan Dumanlı ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Temiz, "Bornova'daki demokratik kitle örgütlerimizle etle tırnak gibi olacak, dayanışmanın çeperini büyüteceğiz. Bornova'mızda yüzler gülsün, gönüller bir olsun, toplumun tüm kesimlerinin refahı yükselsin istiyoruz. Bu bizim en büyük hayalimiz" dedi.

"YEREL YÖNETİMLERE IŞIK TUTUYOR"

Demokratik kitle örgütlerinin kent yönetimlerine çok önemli katkıları olduğunu söyleyen Temiz, "Benim dernekçilik hayatım Atatürkçü Düşünce Derneği Bornova Şubesinde başladı. 2007 yılında üyesi oldum, gençlik kollarında başkanlık ve ana kademede yöneticilik yaptım. Bugün buraya birlikte yapabileceğimiz çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak için geldim. Bornova'da hayal ettiğimiz huzurlu ve aydınlık yarınlara derneklerimizle dayanışma içerisinde olarak erişebiliriz. Dernekler, bünyelerinde alanında uzman kişileri barındırıyor, toplumla olan sıkı ilişkileri yerel yönetimlere ışık tutuyor. Alacağımız kararlar, hangi demokratik kitle örgütünü ilgilendiriyorsa, onların kapısını çalacağız. Toplumsal diyaloğu güçlendirmenin öneminin farkındayız. İnsanca ve hakça hayat çabamızdan bir adım bile geri adım atmadan yurttaşlarımızın beklentileri doğrultusunda bir yönetim anlayışını Bornova'mızda egemen kılmak istiyoruz. Halkta karşılık bulmuş tüm işleri ve projeleri sürdüreceğiz. Biz, her alanda üreten ve insanlarımıza nitelikli istihdam yaratan bir Bornova hayal ediyoruz" dedi.

"EN BÜYÜK DESTEKÇİNİZ OLACAĞIZ"

Yörük Federasyonu ziyaretinde, yerel yönetim anlayışlarının, çoğulcu demokrasi ve katılımcılık üzerinde yükseleceğini ifade ederek sözlerine devam eden Temiz, "Geçmişten bugüne CHP'li belediyeler, bir arada huzurlu yaşamın güvencesi oldu. Göreve geldiğimizde atamaları ve görevlendirmeleri, liyakat kurallarına ve şeffaflık ilkelerine göre gerçekleştireceğiz. Belediyemizde ortak aklı oluşturmak için, tüm paydaşları, her kesimden yurttaşı dinleyecek, derneklerimizin, sendikalarımızın, odaların kapısını çalacağız. Keyfi ve gündelik kararlarla bir yönetim anlayışına asla izin vermeyeceğiz. Yörük Federasyonumuza teşekkür ediyorum. Sizler bin yıllardan gelen Anadolu'muzun kadim kültürünü ve geleneklerini yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak için sorumluluk alıyorsunuz. En büyük destekçiniz olacağız. Bornova'daki demokratik kitle örgütlerimizle etle tırnak gibi olacak, dayanışmanın çeperini büyütecek, ayrılmaz bir bütünün parçası olduğumuzu unutmayacağız. Bornova'mızda yüzler gülsün, gönüller bir olsun, toplumun tüm kesimlerinin refahı yükselsin istiyoruz. Bu bizim en büyük hayalimiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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İzmir, Ege, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova Belediye Başkan Aday Adayı Güney Temiz, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Yörükler Federasyonu'nu ziyaret etti. - Son Dakika


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