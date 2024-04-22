Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, İlçe İçin Çalışacak

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(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, büyük bir heyecan ve şevkle ilçe için çalışacaklarını belirterek, "Siyasetçilerle ilgili oluşan, '5 yılda bir gelirler oyları alır, giderler' algısını yıkacağız. Bunun yıkmak için de söz verdiğimiz yatırımları başlatıyoruz. Bornova'yı çeperlerinden başlayıp, merkeze doğru adım adım güzelleştireceğiz" dedi.

Başkan Eşki, göreve gelmeden önceki 4 aylık adaylık döneminde Bornova'yı karış karış gezdiğini aktararak, ilçe için heyecanla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Eşki, şunları söyledi:

"Şimdi önceden gezdiğimiz yerlere tekrar gidiyoruz. Siyasetçilerle ilgili oluşan, '5 yılda bir gelirler oyları alır giderler' algısını yıkacağız. Bunun yıkmak için de söz verdiğimiz yatırımları başlatıyoruz. İnsanlar birbirlerine güvenirlerse başarılı olurlar, eğer vatandaşla belediyenin arasında bir güven yoksa yaptığınız işin hiçbir anlamı kalmaz. Kamulaştırmadan pazaryerine, asfaltdan temizliğe ne lazımsa her türlü hizmeti ve yatırımı yapacağız. Bornova'yı çeperlerinden başlayıp, merkeze doğru adım adım güzelleştireceğiz."

BORNOVA'YA "SANAYİ MECLİSİ" GELİYOR

Sanayi sitelerinin Bornova için büyük öneme sahip olduğunu belirten Başkan Eşki, şöyle devam etti:

"Bornova'da tüm sanayi sitelerinin, işletme kooperatiflerinin içinde yer alacağı ortak sanayi meclisi kuracağız. Tüm site ve kooperatif başkanlarını çağıracağız. İmar temizlik, fen işleri, park bahçeler müdürlerimiz, ilgili başkan yardımcılarımız ve esnaf sorumlularımız o mecliste olacaklar. Buralardaki istekleri hızla değerlendirip sonuca bağlayacağız. Çünkü buralarda ticaret yapıldıkça binlerce insan ekmek yiyor. Bu meclisten çıkacak istekler doğrultusunda çok hızlı bir şekilde hizmet vermeye çalışacağız."

TÜM TAŞIMA İŞÇİLERİ SENDİKASI'NI ZİYARET ETTİ

Ambarlar Sitesi'nde Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) temsilciliğini ziyaret ederek, İzmir Şubesi Başkanı Şükrü Günseli ve işçilerle de bir araya gelen Başkan Eşki, kendisinin de hayatını bir emekçi olarak kazandığını ve emeğin değerini iyi bildiğini belirterek,Bornova'da işçilerle emekçilerle halkın tüm kesimleriyle uyum içinde bir çalışma sergileyeceklerini söyledi.