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Bornova Belediyesi Arıcılığı Geliştirmek İçin Lavanta Dikti - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Arıcılığı Geliştirmek İçin Lavanta Dikti

Bornova Belediyesi, arıcılığı desteklemek amacıyla Kayadibi Köyü'ndeki arılığa iki bin kök lavanta dikti. Arıcılık eğitimleri ve malzeme desteği sağlayan belediye, ürün kalitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bornova Belediyesi Arıcılığı Geliştirmek İçin Lavanta Dikti
02.01.2024 - 11:47,  Güncelleme: 11:54
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Bornova Belediyesi arıcılığı geliştirmek için kurduğu Kayadibi Köyü'ndeki arılıkta, arılar için polen kaynağı oluşturmak amacıyla iki bin kök lavanta dikimi yaptı. Bornovalılara hem ücretsiz eğitim verip arıcılık malzemeleri hediye eden hem de kovanlarını koymaları için imkan tanıyan Bornova Belediyesi, ürün kalitesinin artması için geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Bornova Belediyesi tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla her yıl düzenlediği arıcılık eğitimlerinde ilçeye yeni arıcılar kazandırıyor.Her yıl 13 haftalık teorik eğitimin yanı sıra kovan başında pratik eğitimler de veren Bornova Belediyesi, kursiyerlere birer kovan ve arıcılık malzemeleri de hediye ediyor.

Bornova Belediyesi'nin arıcılığa verdiği en önemli desteklerden birisini de Kayadibi Köyü'ndeki 30 dönümlük arılık oluşturuyor. İsteyen kursiyerle eğitimlerini tamamladıktan sonra kovanlarının bakımını bu arılıkta sürdürebiliyor. 2024 yılı itibariyle kursiyerlere ait 90, Bornova Belediyesi'ne ait 30 kovanın bulunduğu arılığın geliştirilmesi ve polen miktarının arttırılması için de çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Bornova Belediyesi arılığı geliştirme çalışmaları kapsamında, iki bin kök lavanta dikimi gerçekleştirildi. Arıcılık kursiyerleriyle birlikte gerçekleştirilen çalışmada, bölgede yaz aylarında çiçekli bitkinin az olması sebebiyle arılara polen kaynağı sağlanması hedeflendi. Ayrıca bölgenin florası da dikkate alınarak arıların sevdiği akasya, kelebek çalısı, kekik, biberiye, ıhlamur ve benzeri bitkiler de dikildi. Bornova Belediyesi'nin kursiyerlerine verdiği destekler yıl boyunca uzman hocalar tarafından verilen danışmanlık hizmetiyle de devam ediyor.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, bir yandan Bornova'ya yeni arıcılar kazandırmaya devam ederken bir yandan da onlara sundukları imkanları genişlettiklerini belirterek, "Yüksek getirili bir tarımsal faaliyet olan arıcılığın daha da geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Tarım, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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