Bornova Belediyesi HIV&AIDS Farkındalık Semineri ve Sergisi

Bornova Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, "HIV&AIDS Farkındalık" konulu seminer ve fotoğraf sergisi düzenledi. Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürşide Tuncel Başoğlu tarafından Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen seminerde, risk grubundaki bireylerin farkındalık kazanması için bilgiler verildi.
İnsan bağışıklık sistemini çökerten Human Immune Deficiency Virus (HIV) mikroorganizması ile meydana gelen kronik seyirli bir hastalık olduğunu söyleyen Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürşide Tuncel Başoğlu, HIV virüsünü aldıktan sonra hastalığın ortaya çıkmadığı, insanların taşıyıcı olduğu uzun bir sessiz dönemin geçtiğini söyledi. Dr. Başoğlu, uzun süren sessiz dönemin sonrasındaki tedavisiz olgularda hastalığın ilerleyici bir seyir gösterdiğini söyledi. HIV'in vücuda girdikten sonra bağışıklık sistemini kendisine hedef alarak enfeksiyonlara karşı savunmayı yok ettiğini dile getiren Dr. Başoğlu, oransal olarak en çok cinsel yollarla bulaşan HIV virüsünden korunmak için bilinçlenmenin önemine dikkat çekti.
Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornovalıları sağlıklarını koruma konusunda bilgilendirmek için düzenledikleri etkinliklerin ilgi görmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Hastalanmadan önce gerekli önlemleri alarak ve en yüksek düzeyde korunmayı sağlayarak daha kaliteli, daha uzun bir yaşam sürmek mümkün. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmek için bizimle birlikte emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
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