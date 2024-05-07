Bornova Belediyesi İlk Toplu İş Sözleşmesini İmzaladı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi İlk Toplu İş Sözleşmesini İmzaladı

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, seçimden önce söz verdiği gibi ilk toplu iş sözleşmesini Belediye İş Sendikası ile yaptı. Kadrolu işçileri kapsayan sözleşmeyle, işçilerin taban ve tavan maaşı yeni başlayan bir işçi için günlük brüt en düşük bin 47, en yüksek bin 180; kıdemli işçiler için en düşük bin 107, en yüksek bin 240 lira oldu.

07.05.2024 13:43  Güncelleme: 13:58
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, seçimden önce söz verdiği gibi ilk toplu iş sözleşmesini Belediye İş Sendikası ile yaptı. Kadrolu işçileri kapsayan sözleşmeyle, işçilerin taban ve tavan maaşı yeni başlayan bir işçi için günlük brüt en düşük bin 47, en yüksek bin 180; kıdemli işçiler için en düşük bin 107, en yüksek bin 240 lira oldu. Başkan Eşki, "Güçlü Bornova hedefimiz doğrultusunda işçisinden memuruna tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Bornova Belediyesi'nde 31 Mart Seçimleri sonrası ilk toplu iş sözleşmesi, kadrolu işçiler için imzalandı. Başkan Eşki, hazırlanan sözleşmeye, Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ve 6 Nolu Şube Başkanı Yılmaz Akan ile birlikte imza attı.

"HERKESİN MEMNUN OLDUĞU BİR SÖZLEŞME"

Seçim öncesi ilk toplu iş sözleşmesini Belediye İş Sendikası ile sendika binasında yapacağı sözünü verdiğini hatırlatan Başkan Eşki, "Eski bir sendikacı ve sendikacılık yapmış işçi bir babanın çocuğu olarak, Türkiye'de sendikacılığın efsane ismi Sayın Nihat Yurdakul ile toplu iş sözleşmesine imza atmak benim için büyük onur. İlk sözleşmeyi Belediye İş Sendikası ile sendika binasında imzalayacağıma dair söz vermeştim. Herkesin memnun olduğu bir sözleşmeye imza atmak benim için büyük mutluluk. Daha güçlü Bornova hedefimiz doğrultusunda işçisinden memuruna tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte var gücümüzle çalışacağız" dedi.

YURDAKUL: "PARTİMİZ LAİK CUMHURİYET, LİDERİMİZ ATATÜRK"

"Partimizin adı Türkiye Cumhuriyeti, liderimiz de Atatürk. Mücadelemiz demokrasi, özgürlük ve adalet mücadelesi. Çünkü bunlar olmazsa ekmek ve su olmaz. Derdimiz ailelerimizi namerde muhtaç etmemek " diyen Belediye İş Sendikası Genel Başkanı Yurdakul, işçiler adına teşekkür ederek, Ömer Eşki gibi belediye başkanlarının geleceği laik temelde tekrar inşaa edecek öncü kişiler olduğunu söyledi.

Yapılan toplu iş sözleşmesine göre, Bornova Belediyesi'nde kadrolu işçilerin taban ve tavan maaşı yeni başlayan bir işçi için günlük brüt en düşük bin 47, en yüksek bin 180; kıdemli işçiler için en düşük bin 107, en yüksek bin 240 lira oldu.

Bornova Belediyesi İlk Toplu İş Sözleşmesini İmzaladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bornova Belediyesi İlk Toplu İş Sözleşmesini İmzaladı - Son Dakika

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