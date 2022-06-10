Bornova Belediyesi Kursiyerlerinin Sergi Heyecanı - Son Dakika
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Bornova Belediyesi Kursiyerlerinin Sergi Heyecanı

10.06.2022 09:49
Bornova Belediyesi Kursiyerlerinin Sergi Heyecanı

Bornova Belediyesi’nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları’nda eğitim alan kursiyerler, ortaya koydukları eserleri, düzenlenen Yıl Sonu Sergisi’nde Bornovalılar'ın beğenisine sundu. Kursiyerlerin heyecanını paylaşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, her alanda Bornovalılar'ın yanında olduklarını söyledi.

Bornova Belediyesi'nin Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'nda eğitim alan kursiyerler, ortaya koydukları eserleri, düzenlenen Yıl Sonu Sergisi'nde Bornovalılar'ın beğenisine sundu. Kursiyerlerin heyecanını paylaşan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, her alanda Bornovalılar'ın yanında olduklarını söyledi.

Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen Kış Dönemi Hobi ve Beceri Edindirme Kursları'na katılan Bornovalılar, eserlerini sergilemenin mutluluğunu yaşadı. Resim ve seramik kurslarında yetişkin ve çocuk olmak üzere toplam 140, el sanatlarında ise 70 yetişkinin katılımıyla gerçekleşen kursların sonunda oluşturulan "Yıl Sonu Sergisi" Büyük Park ve Uğur Kültür ve Sanat Merkezi'nde Bornovalılar'ın beğenisine sunuldu.

Kursiyerlerin heyecanına Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ da ortak oldu. Stantları ve sergi alanını gezen Başkan İduğ, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirip, sohbet etti, el emeği ürünleri inceledi. Her alanda Bornovalılar'ın yanında olduklarını belirten Başkan İduğ, "Pek çok branşta düzenlediğimiz kurslarımıza hangi yaşta olursa olsun tüm Bornovalıları bekliyoruz. Bu güzel eserleri ortaya koyan kursiyerlerimizi ve eğitmenlerimizi kutluyorum" dedi.

Bornova Belediyesi Kursiyerlerinin Sergi Heyecanı
Bornova Belediyesi Kursiyerlerinin Sergi Heyecanı
Bornova Belediyesi Kursiyerlerinin Sergi Heyecanı
Bornova Belediyesi Kursiyerlerinin Sergi Heyecanı

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Kaynak: ANKA

Mustafa İduğ, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bornova Belediyesi Kursiyerlerinin Sergi Heyecanı - Son Dakika

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