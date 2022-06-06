Bornova Belediyesi'nden Ücretsiz Meyve Fidanı

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü kendilerine gelen talep doğrultusunda ev ve bahçelere dikilmek üzere kendi yetiştirdiği erik, elma, zeytin, kiraz, şeftali, nar, vişne, ayva ve kayısı fidanlarının dağıtımını yaptı.

Bornova Belediyesi, tarımsal üreticilerin yanı sıra evlerinde ve bahçelerinde hobi amacıyla üretim yapanlara da destek oluyor.

Tarım alanında yaptıkları çalışmaları arttırarak sürdürdüklerini belirten Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "İlçemizde bulunan 12 köy yerleşkesinde üreticilere tohumdan ilaçlamaya ve eğitime kadar her konuda destek oluyoruz. Bornovalılardan gelen istekler bizim için önemli. Bu yüzden de gelen talepler doğrultusunda diğer mahallelerimizde yaşayan, üretici olmayan ve bahçesinde doğal meyve- sebze yetiştirmek isteyenlere de kendi yetiştirdiğimiz fidanlarından dağıtıyoruz "dedi.

BORNOVALILARDAN TEŞEKKÜR

Bornovalılar ise uygulamadan duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Murat Rafet Yanbastı: "Daha önce sebze fidanı dağıtımından yararlanmıştım. Şimdi de meyve ağacı istedim. Bornova Belediyesi ekipleri istediğim fidanları evime kadar getirdi. Bu uygulamada emeği geçen herkese teşekkür ederim."

-Zeynep Reyşen: "Bornova Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Özellikle yeşilin katledildiği şu zamanda fide ve ve fidan dağıtımları yapılması bizi çok mutlu ediyor. Daha önce aldığımız fidelerimizi büyüttük. İnşallah bu fidanlarından alacağımız ilk meyveleri de bize bu imkanı veren Başkanımız Dr. Mustafa İduğ'a getirip ikram edeceğiz."

- Uğur Tepe: "Bornova Belediyesi'nin fidan dağıtımında bulunduğunu öğrendik ve bahçemiz için talepte bulunduk. Betonun her tarafımızı sardığı bir dönemde, doğaya dair yapılanlar ruhumuzu aydınlatan ve bize nefes alma imkanı sunan çalışmalar oluyor. Bu yüzden de bu uygulamaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ederim."

- Yasemin Yıldırım: "Bornova Belediyesi'nin yaptığı fidan dağıtımı çok güzel bir uygulama. Bunda emeği geçen herkese teşekkür ederim."