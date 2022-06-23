Bornova'da Sağlıklı Mutfak Atölyesi

Bornova Belediyesi'nin Evka 3'te bulunan Mutfak Atölyesi'nde düzenlediği eğitim çalışmaları devam ediyor. Hazırlanan eğitimlerde özellikle Çölyak Hastalarına yönelik olarak şekersiz ve glütensiz ürünlerin nasıl yapılacağı öğretiliyor.

"Sağlıklı Mutfak" konseptiyle düzenlenen atölyelerde ekmek, makarna, dondurma, kurabiye, pasta, profiterol ve ekler gibi ürünlerin şeker ve glüten kullanmadan nasıl yapılacağı anlatılıyor. Eğitmenler Şehriban Sarı ve Emine Yılmaz yönetiminde yapılan atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü. Katılımcılar hamur yapımı, hamurun açılması, kesilmesi ve sos hazırlanması konusunda deneyim kazandı.

SAĞLIK, BİRİNCİ ÖNCELİK

Bornovalılar için her alanda çalışma yaptıklarını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, sağlığın birinci öncelik olduğunu belirtti. Başkan İduğ, "Bu çalışmadaki temel amacımız glüten alerjisi olan veya bir yakınında bulunan kişileri doğru bilgi vererek, evde yapabilecekleri tarifleri uygulamalı olarak göstermek. Sağlıklı Mutfak Atölyelerinde anlatılan tarifler çölyak rahatsızlığı olan kişilere uygun olarak hazırlanıyor" dedi.