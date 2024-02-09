Bornova\'da Sevgililer Günü\'ne Özel Hediyelik Eşya Günleri

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Bornova Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel etkinlikler düzenliyor. Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi iş birliği ile her sene, yeni yıl ve sevgililer gününe özel olarak düzenlenen 'Hediyelik Eşya Günleri' bu sene 14 ve 15 Şubat 2024 tarihlerinde 12.00-18.00 saatleri arasında Büyükpark içinde bulunan Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi önünde Bornovalılar ile buluşacak.

Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifine kayıtlı Bornovalı kadınların el emeği ürünlerini sattığı 'Hediyelik Eşya Günleri'nde takıdan ahşap boyamaya, anahtarlıktan çeşitli aksesuarlara kadar pek çok hediyelik, Bornovalıların beğenisine sunulacak. Ayrıca Sevgililer gününe özel Ece Şerbetman İstek ile Şenol Ağtıdağ'ın 'Bachata Gösterisi' de etkinliğe renk katacak.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, kadınların ekonomin içerisinde daha etkin bir şekilde yer almasının önemine dikkat çekerek, "Bu tarz etkinliklerle kadınlarımıza destek vererek emeklerinin karşılık bulmasını ve ekonomik kazanca dönüşmesini hedefliyoruz. Tüm Bornovalıları bu özel günde Büyükpark'a davet ederiz"dedi.