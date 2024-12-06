Boşanmasını Simitle Kutladı - Son Dakika
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Yerel

Boşanmasını Simitle Kutladı

Boşanmasını Simitle Kutladı

Antalya'da boşanan genç, evliliğinin birinci yılını simit dağıtarak kutladı. 'Allah kurtardı' yazdı.

06.12.2024 14:00
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Antalya'da 6 ay evli kaldıktan sonra boşanan genç, evliliğin tamamlayamadığı birinci yıl dönümünde boşanmasını kutlamak amacıyla yoldan geçen vatandaşlara "Allah kurtardı. Evliliğimin birinci yılı, boşanmamın 6'ncı ayı" yazarak simit dağıttı.

Antalya'da yaşayan Birkan Uğur Sarı (27), 2 yıllık birlikteliğin ardından sevdiği kadınla geçtiğimiz yıl dünyaevine girdi. Evlendikten kısa bir süre sonra çift arasında anlaşmazlıklar baş göstermeye başlayınca yeni evli çift ayrılma kararı aldı. Evliliklerinin 6'ncı ayında mahkemeye başvuran çift, kısa sürede yollarını ayırdı. Birkan Uğur Sarı, önceki gün evliliğinin tamamlayamadığı birinci yılında, boşanmasının altıncı ayını kutlamak için Kapalıyol'da "Allah kurtardı. Evliliğimin birinci yılı, boşanmamın 6'ncı ayı" yazarak vatandaşlara simit dağıttı.

"Mizahi ve eğlenceli olsun istedim"

Evlenirken uzun süreli bir evlilik düşündüğünü belirten Sarı, "Geçtiğimiz yıl Aralık ayında severek evlendiğim, 6 ay sonrasında yaşadığımız tartışmalardan dolayı boşandım. Ben uzun süreli bir evlilik düşünüyordum ama kısmet olmadı, nasip olmadı. Bunda da vardır bir hayır. Dün de hem evliliğimin birinci yıl dönümüydü, hem de boşanmamın 6'ncı ayıydı. Ben de Kapalıyol Muratpaşa Camii'nin orada simit dağıtmak istedim. Simidi dağıtırken de 'Allah kurtardı, evliliğimin birinci yılı, boşanmamın 6'ncı ayı' şeklinde bir simit dağıtımı gerçekleştirdim" dedi.

Video sosyal medyada yayıldı

Simit dağıtımı sırasında insanların çok güzel tepkileri olduğunu ve videonun sosyal medyada çok izlendiğini belirten Birkan Uğur Sarı, "Sosyal medya hesaplarında dolaşan bir video, Antalya'nın neredeyse tamamının izlediği bir video haline geldi. Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Boşanma işlemimiz Haziran ayında olmasına rağmen ben evliliğimin birinci yılında yapmak istedim. Tesadüfen tarihte düne yani evliliğimin birinci yılı, boşanmamın ise altıncı ayına denk geldi. Karşı taraftan henüz bir tepki almadım, alacağımı da düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Boşanmasını Simitle Kutladı - Son Dakika

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