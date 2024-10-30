Bosna Hersek Ekonomi Bakanı Sibonjic, Türkiye ile Turizm İş Birliği Bekliyor - Son Dakika
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Bosna Hersek Ekonomi Bakanı Sibonjic, Türkiye ile Turizm İş Birliği Bekliyor

Bosna Hersek Ekonomi Bakanı Sibonjic, Türkiye ile Turizm İş Birliği Bekliyor

Bosna Hersek Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkileri 'romantik' olarak tanımladı ve turizm alanında iş birliği yapma umudunu dile getirdi. Nevşehir'de düzenlenen toplantılarda, iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

30.10.2024 17:53  Güncelleme: 17:56
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Bosna Hersek Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, "Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkiler romantik ilişki. Bizim icraata geçmemiz, iş yapmamız lazım. Bizde turizme önem veriyoruz. Bu vesileyle çok büyük iş birliği yapacağımız umuyorum" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Nevşehir'e gelen Bosna Hersek Ekonomi Bakanı Samir Sibonjic, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Samir Sibonjic, "Bosna Hersek ve Türkiye kardeş ülkeler. Bu vesileyle 101. yılı kutluyorum. Allah ülkelerimizi korusun. Buraya girişimcilere, yeni iş başlayacak gençlerimize hem tecrübe, hem de bilgi paylaşmak amacıyla geldik. Kapadokya ve Nevşehir dünyada bilinen bir yer. Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki ilişkiler romantik ilişki. Bizim icraata geçmemiz, iş yapmamız lazım. Kapadokya turist çeken bir bölge. Bizde turizme önem veriyoruz. Bu vesileyle çok büyük iş birliği yapacağımız umuyorum. Her zaman kapımız açık. Biz kardeşiz. Bizim bu kardeşliği artırmamız lazım. Bir ekonomi bakanı olarak nerede ziyaret, orda ticaret olur. Biz Avrupa'nın ortasındayız. Hızlı büyüyen bir ülkeyiz ve güzel ekonomimiz var. Bosna savaştan çıkan eski Bosna değil" şeklinde konuştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı da, Saraybosna ile kardeş şehir ilişkilerinin ilerleyen günlerde hızlanacağını söyleyerek, "2007 yılında Saraybosna ile başlatılan kardeş şehir ilişkilerinde bu güne kadar bir gelişme olmadığını söyleyen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da "Saraybosna ile bir kardeş şehir girişimi olmuş. Ancak bu güne kadar bir gelişme olmamış. Hukuki bir ilişki kurulmamış. Bizde Dışişleri Bakanlığımızdan yazılı görüş aldık. Bakanlığımız bu ilişkilerin artırılması ve geliştirilmesi konusunda bir cevap geldi. Bizde resmi yazımızı Saraybosna'ya yazdık" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Türkiye, Turizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bosna Hersek Ekonomi Bakanı Sibonjic, Türkiye ile Turizm İş Birliği Bekliyor - Son Dakika

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