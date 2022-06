Kağıthane'nin en yoğun caddelerinden olan Emniyetevleri'ndeki Büyükdere Caddesi'ndeki Bosna Hersek Parkı yenileniyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in talimatıyla Emniyetevleri Büyükdere Caddesi'ndeki Bosna Hersek Parkı komple yenileniyor. Günlük yaya trafiği baz alındığında on binlerce kişinin yararlanabileceği parkta yenileme çalışmaları başladı. Parkta bin 300 metrekare alanda çocuk oyun grupları, basketbol sahası, spor alanı, şehir mobilyaları ile donatılan dinlenme yerleri, süs havuzu ve ücretsiz internet hizmeti olacak. Yanı sıra enerji tasarruflu aydınlatmalar ve güvenlik kameraları ile park her saat vatandaşın huzurla kullanımına uygun hale getirilecek.

Şehrin merkezinde doğal bir görünüm kazanacak parka birçok türde ağaç ve binlerce bitki dikimi de yapılacak. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, parkın yaz ortası yeni haliyle vatandaşların kullanımına açılacağını söyledi. - İSTANBUL