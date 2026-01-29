Boyabat'ta Bakır Ocağı ve Atık Depolama Projesine "Çed Olumlu" Kararına Tepki Geldi: Herhangi Bir Olumsuzluk Boyabat'ı Cehenneme Çevirir - Son Dakika
Boyabat'ta Bakır Ocağı ve Atık Depolama Projesine "Çed Olumlu" Kararına Tepki Geldi: Herhangi Bir Olumsuzluk Boyabat'ı Cehenneme Çevirir

29.01.2026 16:32  Güncelleme: 21:17
Boyabat Çevre Platformu (BOY-ÇEP) üyeleri, Eti Bakır AŞ tarafından yapılması planlanan bakır ocağı ve atık depolama projesine verilen 'ÇED Olumlu' kararına itiraz ederek, bölgedeki çevresel tehlikelere dikkat çekti.

Mustafa USTA

(SİNOP) - Boyabat Çevre Platformu (BOY-ÇEP) üyeleri, Sinop'un Boyabat ilçesi Kovaçayır bölgesinde Eti Bakır AŞ tarafından yapılması planlanan bakır ocağı, işleme ve atık depolama projesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "ÇED Olumlu" kararı verilmesine tepki gösterdi. BOY-ÇEP Başkanı Ali Erol, "Devasa bir büyük atık barajı var orada. En yakın köye 900 metre. Atık havuzu aşağı yukarı 45 milyon metreküplük bir atık havuzu ve ilelebet kıyamete kadar orada kalabilecek bir atık havuzu" dedi.

BOY-ÇEP, Boyabat ilçesi Kovaçayır bölgesinde Eti Bakır AŞ tarafından yapılması planlanan bakır ocağı, işleme ve atık depolama projesine "ÇED Olumlu" kararı verilmesine tepki gösterdi. Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde yapılan basın toplantısına Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya ve vatandaşlar katıldı.

Dernek Başkanı Ali Erol, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bu karar sermayenin almış olduğu bir karar. Bakanlık sermayeye alet olmuş. Yargı sürecine başvuracağız. Devasa bir büyük atık barajı var orada. En yakın köye 900 metre. Atık havuzu aşağı yukarı 45 milyon metreküplük bir atık havuzu ve ilelebet kıyamete kadar orada kalabilecek bir atık havuzu bu. Boyabat'a doğrudan 13 kilometre mesafede. Oranın patladığını düşünebiliyor musunuz? İliç'te yaşandı bu olay. Aynı şeyin Boyabat'ta olmayacağının garantisini kim verebilir? Doğrudan Gökırmak'a karışacak öyle bir durumda. Ardından Kızılırmak havzasına giriyor. Kızılırmak Bafra'ya kadar zaten boyu uzanıyor.

"1 kilometre çapında, 410 metre derinliğinde cehennem çukuru yapacaklar orayı"

Çeltik ekiminin olduğu yerler. Çeltiğin yüzde 2'si burada üretiliyor. Ülke ekonomisi ne hale gelecek? Köylüler ne hale gelecek? Tarlalarımız ne hale gelecek? Burada çok önemsenecek bir durum var. Köy halkı istemiyor. Ama idareciler tarafından kandırılmışlar veya kandırılmaya çalışılıyor. Ama davacı olan köylüler var. Yargı sürecinde müdahil olacaklar. Hiç kimse istemiyor madeni. Boyabat merkezinin düşüncesi de o. Doğrudan Boyabat su havzasının içerisinde yer alıyor. 'Cehennem çukuru' diye bir yer var orada. 1 kilometre çapında 410 metre derinliğinde bir cehennem çukuru yapacaklar orayı. Burası bu su hafızasına 2,5 kilometre mesafede. Yani buraya karışabilecek kimyasallar, herhangi bir olumsuzluk ne hale getirir Boyabat'ı? Cehenneme çevirir."

Kaynak: ANKA

