Boyabat\'ta kaldırımsız yol için çalışma başlatıldı

Sinop'un Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi Mahmut Hüdayi Caddesi mevkiinde yol düzenleme çalışması başlatıldı.

Uzun süredir kaldırım ve parke taşı bulunmayan yol, araç geçişleri sırasında oluşan toz nedeniyle vatandaşlara zorluk yaşatıyordu. Boyabat Belediyesi ekipleri, bölgede başlattıkları çalışma kapsamında ilk olarak kaldırımların yapımına başladı. Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun parke taşlarıyla döşenmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.