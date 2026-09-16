Boyabat'ta kaldırımsız yol için çalışma başlatıldı
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Sinop'un Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki Mahmut Hüdayi Caddesi'nde yol düzenleme çalışması başlatıldı. Kaldırım ve parke taşı bulunmayan yol, araç geçişlerinde oluşan tozdan dolayı vatandaşlara zorluk yaşatıyordu.
Sinop'un Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi Mahmut Hüdayi Caddesi mevkiinde yol düzenleme çalışması başlatıldı.
Uzun süredir kaldırım ve parke taşı bulunmayan yol, araç geçişleri sırasında oluşan toz nedeniyle vatandaşlara zorluk yaşatıyordu. Boyabat Belediyesi ekipleri, bölgede başlattıkları çalışma kapsamında ilk olarak kaldırımların yapımına başladı. Kaldırım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun parke taşlarıyla döşenmesi planlanıyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yolun daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: İHA
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