Boyabat'ta Manevi Eğitim Semineri - Son Dakika
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Boyabat'ta Manevi Eğitim Semineri

Boyabat\'ta Manevi Eğitim Semineri
13.06.2026 12:48
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Denetimli serbestlik yükümlüleri için düzenlenen seminerde sevgi ve merhametin önemi vurgulandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlülere yönelik anlamlı bir eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Manevi Rehberlik Birimi görevlisi Şükrü Özmen tarafından planlanan "İslamiyet'te Sevgi ve Merhametin Önemi" konulu seminer, denetimli serbestlik tedbiri altındaki katılımcıların yoğun ilgisiyle yapıldı.

Boyabat İlçe Vaizi Rıza Kızılaslan'ın konuk konuşmacı olarak katıldığı programda; İslam dininin temelini oluşturan sevgi, merhamet ve hoşgörü kavramları masaya yatırıldı. Vaiz Kızılaslan, bu manevi değerlerin sadece bireysel bir erdem kalmadığını, aynı zamanda toplumsal barışı, birlikteliği ve huzuru inşa eden en önemli unsurlar olduğunu vurguladı. Seminerde, merhamet duygusunun günlük yaşamdaki pratik yansımaları ve insan ilişkilerine olan olumlu katkıları örneklerle aktarıldı.

Yükümlülerin kişisel gelişimlerine ve topluma kazandırılma süreçlerine katkı sunması amacıyla düzenlenen seminer, katılımcılar tarafından dikkatle takip edildi. İslamiyet'in şefkat ve hoşgörü dilinin aktarıldığı programın son bölümünde ise soru-cevap etkinliği gerçekleştirildi. Katılımcıların merak ettiği soruları içtenlikle yanıtlayan İlçe Vaizi Rıza Kızılaslan ve programı koordine eden Manevi Rehberlik Birimi, bu tür eğitici ve rehberlik edici faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Boyabat'ta Manevi Eğitim Semineri - Son Dakika

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