Boyabat\'ta yükümlülere tövbe bilinci ve manevi arınma semineri verildi

Boyabat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Manevi Rehberlik Hizmetleri Birimi tarafından, tedbir altındaki yükümlülere yönelik "Tövbe Bilinci ve Manevi Arınma" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması, bireysel farkındalıklarının artırılması ve manevi gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen seminerde, tövbenin bireyin manevi hayatındaki iyileştirici gücü ele alındı. Programda katılımcılara geçmişteki hatalardan ders çıkarmanın, samimi bir pişmanlık duyarak hayata temiz bir sayfa açmanın ve yeni bir başlangıç yapmanın önemi aktarıldı. Yetkililer, bu tür rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerinin yükümlülerin sosyal hayata uyum süreçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlendiğini ve benzer çalışmaların devam edeceğini belirtti.