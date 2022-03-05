Böyle arkadaş düşman başına! Esenyurtlu gence arkadaşlarından yangın tüplü, yumurtalı doğum günü partisi - Son Dakika
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Böyle arkadaş düşman başına! Esenyurtlu gence arkadaşlarından yangın tüplü, yumurtalı doğum günü partisi

05.03.2022 12:01

Esenyurtlu bir genç doğduğuna doğacına pişman oldu. Arkadaşlarından naif bir sürpriz beklerken, yangın tüpüyle ve kafasında kırılan yumurtalarla karşılaştı.

Esenyurt'ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Talatpaşa Mahallesi'nde arkadaşları tarafından sıra dışı bir doğum günü kutlaması yapılan "Erkan" isimli genç, sürpriz karşısında neye uğradığını şaşırdı.

KAFASINDA YUMURTA KIRDILAR

En mutlu gününde arkadaşları tarafından üzerine yangın tüpü sıkılan ve kafasında yumurta kırılan doğum günü mağduru, yapılan tüm şakalara rağmen gülmeye devam etti.

ÇAREYİ KAÇMAKTA BULDU

Sonrasında gelen doğum günü pastasının üzerindeki mumları da üfleyen vatandaş, arkadaşlarının eğlencesinden yine kurtulamadı. Bu seferde pastalı saldırı ile karşılaşan doğum günü mağduru, çareyi kaçmakta buldu. Yaşanan o sıra dışı doğum günü partisi ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Böyle arkadaş düşman başına! Esenyurtlu gence arkadaşlarından yangın tüplü, yumurtalı doğum günü partisi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Böyle arkadaş düşman başına! Esenyurtlu gence arkadaşlarından yangın tüplü, yumurtalı doğum günü partisi - Son Dakika
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