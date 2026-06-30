Bozay ve Diagne'den Kıbrıs Görüşmesi

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'ta konuşlu BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne'yi kabul etti. - ANKARA