Bozbey: "Doğalgaz olmayan yerlerin imar planını açıp doğalgaz gelmesini sağlayacağız"
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Doğalgaz olmayan yerlerin imar planını açıp doğalgaz gelmesini sağlayacağız. İmar planı olmadığı için birçok yere doğalgaz gelmiyor" dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, 31 Mart yerel seçimleri için İznik'in Müşküle Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlara hitap eden Bozbey, "Nilüfer'de 20 yıl yöneticilik yaptım. Nilüfer'deki hizmetlerimizi kalan 16 ilçede yapmayı hedefliyoruz. Çocuklara, gençlere, kadınlara yapılan hizmetler, kültürel faaliyetler, spor tesisleri, bunları diğer 16 ilçede de yapacağız. Nilüfer'de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorum. Onlar da 'Nilüfer'de ne yaptın' diyor ve Nilüfer'de oturuyorlar. 'Neden Nilüfer'de oturuyorsunuz' diyorum, ses çıkarmıyorlar. Spor tesislerini, kültür merkezlerini, çocuklara ve gençlere yapılan hizmetleri, bisiklet yollarını, parkları gözünüz görmüyor mu? Sen 3 bin 500 kişilik salonu yıktın, yerine 3 bin 100 kişilik salon yapıyorsun. Nilüfer'de zaten 5 bin kişilik salon var. Bunları görmüyorlar, onların gözüne perde inmiş. Bursaspor'u şampiyon yapan rahmetli başkan İbrahim Yazıcı adına stadyuma verdik. Biz böyle Bursasporluyuz" dedi.
"Coşkuyla karşılanıyoruz"
"Bursa'nın çocuklarını ve gençlerini düşünmüyorlar. Bursalılarla ilgili kafalarında başka bir şey var" diyen Bozbey, "Nasıl olsa bize oy veriyorlar' diyerek geçiştiriyorlar. Ama artık öyle bir şey yok, artık Bursalılar aydı. Şimdi inanın bana birçok mahalleye, pazara, esnafa gittiğimizde inanılmaz bir coşkuyla karşılanıyoruz. Onlar da bunu görüyorlar. Kazanacağımızı, önde olduğumuzun farkındalar, yalan ve iftiralara başvuruyorlar. Hiç önemli değil. Onların yalan ve iftiraları döner dolaşır onları bulur" diye konuştu.
"Doğalgaz gelmesini sağlayacağız"
Birçok destek paketleri hazırladıklarını ifade eden Mustafa Bozbey, "Emekliye destek olacağız, suyu yüzde 25 oranında geldiğimiz gün düşüreceğiz. Doğalgaz olmayan yerlerin imar planını açıp doğalgaz gelmesini sağlayacağız. İmar planı olmadığı için birçok yere doğalgaz gelmiyor. Büyükşehir belediyesi mahalle olan köylerin imar planını çoktan bitirmiş olması gerekiyordu. Ama becerileri yok ki. Derhal planları yapacağız. Göle boya akıyor. Yazıktır, günahtır. Bunları artık bu çağda yaşadığımızı görmek insanlık dışıdır. Maalesef bunları birçok yerde görüyoruz. Bunları 1 Nisan'dan itibaren adım adım gerçekleştireceğiz. Hedefimiz Müşküle'nin önce çocuklarını gülümsetmek, sonra kadınları gülümsetmek, sonra gençleri gülümsetmek, sonra Müşküleleri gülümsetmek, hedefimiz bu" ifadelerini kullandı.
"Masa başında olmaz"
Bozbey sözlerini şöyle tamamladı: "Bu mahallenin sorunlarını mahalleli ile birlikte tartışarak, nasıl çözeceğimizi ortaya koyarak ve ortak karar alarak çözmek zorundayız. Başka türlü masa başında olmaz. Siz gidin oturun bir ofise şunu yapacağım, bunu yapacağım deyip getirip burada Müşkülelilere dayatacaksın, böyle bir şeyi kabul etmeyiz. Birlikte karar alacağız, uygulamayı biz yapacağız. Siz de sözünüzün geçtiğini, katkınızın olduğunu bileceksiniz. Bunu yapmak zorundayız. Tarla yollarının aslında çözümü çok basit, neden yapılmadığını gerçekten anlayamıyorum. Bu birçok köyde sorun. Biz Nilüfer'de bir iş makinesi ayırıyorduk, muhtarın emrine veriliyordu, tarla yollarını düzeltip geri geliyordu. Bunu bir sistem haline sokarsanız hiç kimse zarar görmez. Üstelik şikayette etmez"
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