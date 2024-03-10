Bozbey: Madde bağımlılığı sorununa çözüm için çalışacağız

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Bozbey: "Sorunu çözmek için taşın altına değil, betonun altına elimizi koyacağız"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, madde bağımlısı çocuğu olan ailelerin sorunlarını ve hislerini anladıklarını belirterek, "Onun sorununu içimizde hissediyoruz. Onun meselesine çözüm bulmak için biz de ne gerekiyorsa yapacağız. Taşın altına değil betonun altına elimize koyacağız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde seçim ofisi açılışına katıldı. CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten ve CHP Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın da katıldığı açılış törenine vatandaşların ilgisi yoğundu.

Başkan Adayı Mustafa Bozbey, "Zaman zaman aileler ile bir araya geliyor, konuşuyoruz. Bazen bir baba elimi tutuyor beni kenara çekiyor. 'Başkanım durum iyi değil ben çocuğumu zapt edemiyorum. Çocuğum lanet olaası madde bağımlığına kapıldı bir türlü çözemiyorum ne yapmam lazım' diye soruyor. Onun ızdırabını anlıyoruz. Onun sorununu içimizde hissediyoruz, onun meselesine çözüm bulmak için de bizde ne gerekiyorsa taşın altına değil betonun altına elimize koyacağız. Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bu aileler bizim ailelerimiz onların derdine ortak olmamız lazım. Onların derdini çözmek için de her gücümüzü bilgi birikimimizi kullanmamız ve onları yaşama kazandırmamız lazım" dedi.

"Farklı sıkıntılar var"

"Bu çocuklarımızı önce sahipleneceğiz. Derneklerimiz ile beraber bu çocuklarımıza sahip çıkarsak spora, kültüre ve sanata yöneltirsek bu çocukları geriye döndürebiliriz" diyen Bozbey, "Emek semtimizin 3 mahallesinin vereceği o güçlü destek ile göreceksiniz ki birçok şey en iyi şekilde değişecek. İnsanlarımız burada gülmeye başlayacak. Okul, park ve diğer alanlarla farklı farklı sıkıntılar var" diye konuştu.

"Çöp sorununu çözeceğiz"

Çöp sorununu bildiklerini dile getiren Bozbey, "Bu konuda hiç merak etmeyin hazırlıklarımız yaptık. Bilim insanları ile bir araya geldik ve bunlarla ilgili ön projelerimizi hazırlamış durumdayız. Kokudan sizleri kurtaracağız. Bu güne kadar hep söylediler ama hikaye oldu. Çünkü biz önce insan diyoruz. Yıllarca Nilüfer'de 'önce insan' diyerek hizmet ettik, mutlu ettik, güven içerisinde oturması için çok önemli çalışmalara imza attık. Çocuklarımıza spor ve kültür alanları yaptık. Kadınlara dernekler aracılığı ile destek olarak ailelerine gelir getirmesini sağladık. Nilüfer'de yaptıklarımızı Türkiye'de birçok büyükşehir yapmamış. Şimdi bunları diğer 16 ilçeye yapma zamanı geliyor" ifadelerini kullandı.