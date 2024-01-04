Bozburun içme suyu hattının 6,5 kilometresi tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris, Bozburun Yarımadasında başlatılan 53 kilometrelik içme suyu hattının 6,5 kilometresi tamamlandı.

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmaris Bozburun Yarımadası'nın içme ve kullanma suyu için başlatılan 53 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının çalışmaları devam ediyor. Özellikle yaz aylarında suyun yetersiz kalması nedeniyle büyük sorun yaşayan bölge halkının problemi Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı proje ile çözülüyor.

7 mahalle içme suyuna kavuşacak

Marmaris Bozburun Yarımadasında başlatılan çalışmalar çerçevesinde Marmaris Atatürk Barajından Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerine içme suyu sağlanacak. Projede 53 kilometre içme suyu hattı ile birlikte 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, bir terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılacak. 53 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattının 6,5 kilometresi tamamlanırken, Muğla Büyükşehir Belediyesi proje için yaklaşık 262 milyon 980 bin TL ödeme yapacak.

Marmaris'in özellikle turizm sezonunda susuzluk çeken kırsal Mahallelerin muhtarları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e teşekkür ederken, Taşlıca Mahalle Muhtarı, "Bozburun, Selimiye, Söğüt, Taşlıca bu yaz çok sıkıntı çekti. İnşallah gelecek seneler için bu proje başarılı olacaktır" derken, Bozburun Mahalle Muhtarı Duran Güneş, "Bugün hayal dediğimiz Bozburun Yarımadası su projesinde su geldiği zaman bütün Yarımadadaki köylerimiz suya kavuşacak" dedi.