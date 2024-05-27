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Bozburun Yarımadası'na içme suyu müjdesi

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bozburun Yarımadası içme suyu projesinde önemli bir aşama kaydedildi. Proje kapsamında, Osmaniye, Turunç ve Bayır Mahallelerine Kurban Bayramı'nda içme suyu verilmesi planlanıyor.

Suyun gelmesini uzun süredir beklediklerini belirten Bayır Mahallesi esnaflarından Mehmet Korkut, "Bugüne kadar tuzlu su içiyorduk. Susuzluk kadar kötü bir şey yok. Suyun köyümüze gelecek olmasından mutluyuz. Suyun gelmesini 100 yıldır bekliyorduk" diye konuştu.

Projenin 53 kilometrelik içme suyu hattının 30 kilometresi tamamlandı. Marmaris Atatürk Barajı'ndan sağlanacak içme suyu, Turunç, Bozburun, Selimiye, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca Mahallelerine ulaşacak. Proje kapsamında 3 terfi merkezi, 2 içme suyu dağıtım deposu, bir terfi deposu, 8 maslak, elektrik nakil hattı ve mekanik iyileştirmeler yapılacak.

Marmaris Bayır Mahallesi Muhtarı Halil İbrahim Şengül, "Uzun yıllardır suyumuz yok. Suyumuz aktığı zaman en mutlu günümüz olacak" dedi. Hisarönü Mahallesi esnaflarından Mustafa Çolakoğlu da içme suyu projesinin önemine vurgu yaparak, "Bu proje ile su sorunumuzun biteceğine inanıyorum. Orman yangınlarında çok büyük sıkıntılar yaşadık. Artık bu sıkıntıları yaşamayacağız" ifadelerini kullandı.

Projenin saha sorumlusu Enver Yoğrun, "Bozburun-Söğüt hattında çalışmalarımız devam ediyor. 53 km uzunluğundaki hattın 30 km'sini tamamladık. Bayram öncesi Osmaniye, Turunç ve Bayır'a su vermeyi planlıyoruz" dedi.

Çalışmalar 17 ekskavatör, 15 kamyon ve 70'in üzerinde işçi ile sürdürülüyor. MUSKİ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi'nde görevli Ümit Çakır, "Atatürk Barajı'ndan Bozburun Yarımadasına içme suyu temin projesi 6 Kasım 2023 tarihinde başladı. Bugün Söğüt Mahallesi'ndeki çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Proje kapsamında 3 terfi merkezi, 3 yeni depo ve 6 maslak bulunmakta" dedi.