Bozdoğan Belediye Başkanı Minik Öğrencileri Ağırladı

Bozdoğan Belediyesi Başkanı Mustafa Galip Özel 4 ve 5 yaş grubu anaokulu öğrencilerini ağırladı.

Bozdoğan Anaokulu'nda eğitim gören minik öğrenciler, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'i ziyaret ederek merak ettikleri soruları yöneltti. Ziyaret sırasında öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Mustafa Galip Özel, çocukların sorularına içtenlikle yanıt verdi. Daha sonra öğrenciler, ziyaretin ardından belediye birimlerini gezme fırsatı buldular. Belediye çalışanlarından, çeşitli birimlerin nasıl işlediği ve hangi hizmetlerin sunulduğu hakkında bilgiler aldılar.

Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bu tür etkinlikler yapmak çok değerli. Belediyemizdeki her bir birimin vatandaşlarımıza hizmet etmek için var olduğunu onlara anlatmak çok önemli. Minik öğrencilerimizin bu bilgileri erken yaşta öğrenmeleri, onların topluma daha bilinçli ve katkı sağlayan bireyler olmalarına yardımcı olacaktır. Onların öğrenme hevesine şahit olmak beni çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

Ziyaret, Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel'in minik misafirlerine hediye ettiği boyama kitaplarıyla son buldu. Öğrenciler, Başkan Özel'e teşekkür ederek belediyeden ayrıldılar. - AYDIN