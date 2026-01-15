Başkan Özel Olukbaşı\'nda vatandaşlarla buluştu

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Olukbaşı Mahallesi'ni ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özel, mahallede yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı, talepleri dinledi. Mahalle buluşmasında vatandaşlara teşekkür eden Başkan Özel, "CHP İlçe Başkanımız Hasan Karayer, Başkan Yardımcım İsmail Öztaban ve meclis üyelerimizle birlikte Olukbaşı Mahallemizde devam eden çalışmaları yerinde inceledik, vatandaşlarımızla bir araya geldik. Belediye olarak her zaman halkımızın yanındayız. Talepleri dinleyen, çözüm üreten bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılanırken, belediyenin saha odaklı hizmet anlayışının sürdürüleceği vurgulandı. - AYDIN