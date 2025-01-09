Bozdoğan Belediye Başkanı\'ndan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlaması

Yerel

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Özel, gazetecilerin kamuoyunun doğru bilgiye ulaşabilmesi için gösterdikleri özverili çalışmalara dikkat çekerek, onların toplum için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Özel mesajında şu ifadelere yer verdi: "Gazetecilik, toplumun sesini duyurmak, doğruyu ve gerçeği yansıtmak adına önemli bir meslektir. Gazeteciler, zor şartlar altında dahi halkı bilgilendirmek, toplumun her kesimine eşit ve doğru bilgi sunmak için büyük bir çaba harcıyorlar. Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, başta yerel basın olmak üzere sağlık, huzur ve başarı dolu bir yıl diliyorum"

Başkan Özel, gazetecilerin toplumsal sorumluluklarını yerine getirirken gösterdikleri özveri ve emekleri için teşekkür etti. - AYDIN