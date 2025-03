Bozdoğan Belediye Başkanı\'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, kadınların toplumdaki eşsiz yerine ve

değerine vurgu yaptı.

Başkan Özel, hayatın her aşamasında sevginin, fedakarlığın ve azmin simgesi olan kadınların bu özel gününü kutlayarak, "Kadınlar, yaşamımızın her anında yanımızda olan, bizi dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, eğiten ve sevgisiyle kuşatan en değerli varlıklarımızdır. Onların şefkatli yürekleri, bir an olsun bile bizi yalnız bırakmaz" ifadelerini kullandı.

Mesajında kadınların toplumdaki rolünün altını çizen Başkan Özel, "Bugün, kadınlarımızın hak ettikleri değeri göstermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat. Kadınlarımızın emeklerini, fedakarlıklarını ve sevgilerini her daim takdir etmeli, onlara hak ettikleri saygıyı göstermeliyiz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi. - AYDIN