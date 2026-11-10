Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma mesajı yayımladı - Son Dakika
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Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, 10 Kasım'da Atatürk'ü anma mesajı yayımladı

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Bozdoğan Belediye Başkanı Özel, 10 Kasım\'da Atatürk\'ü anma mesajı yayımladı
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Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, 10 Kasım dolayısıyla Atatürk'ü anma mesajı yayımladı. Mesajında Atatürk'ün aklın, bilimin ve çağdaşlaşmanın öncüsü olduğunu vurgulayan Özel, Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlılığın önemine dikkat çekti.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük devrimci ve başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Atatürk'ün yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin önderi değil, aynı zamanda aklın, bilimin, özgürlüğün ve çağdaşlaşmanın öncüsü olduğunu vurgulayan Başkan Özel, Cumhuriyet'in temel değerlerine ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığın önemine dikkat çekti. Başkan Özel mesajında, " 10 Kasım, yalnızca büyük bir lideri kaybettiğimiz günün yıl dönümü değil; aynı zamanda onun fikirlerini, mücadelesini ve bizlere emanet ettiği Cumhuriyet'i yeniden hatırladığımız gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık mücadelesiyle bir millete yeniden ayağa kalkma gücü vermiş, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu Cumhuriyet'i kurarak Türk tarihinin en büyük dönüm noktalarından birine imza atmıştır. Atatürk'ün bizlere bıraktığı en büyük miras, aklın ve bilimin rehberliğinde yükselen Türkiye Cumhuriyeti'dir. O'nun düşüncelerini anlamak, yalnızca sözlerini anmakla değil; bağımsızlığa, laikliğe, demokrasiye, ulusal egemenliğe ve Cumhuriyet'in kazanımlarına kararlılıkla sahip çıkmakla mümkündür. Atatürk'ün gösterdiği hedef, çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkmış, bağımsızlığından asla ödün vermeyen, özgür ve güçlü bir Türkiye'dir. Bu hedef doğrultusunda çalışmak, Cumhuriyet'in gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak hepimizin tarihi sorumluluğudur. Aradan geçen yıllara rağmen fikirleri eskimeyen, eserleri büyüyen ve milletimizin gönlündeki yeri hiçbir zaman değişmeyen Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin yıl dönümünde saygı, minnet ve sonsuz özlemle anıyorum. Ne mutlu Türk milletine ki Atatürk gibi bir önderin izinde, Cumhuriyet gibi büyük bir emanete sahiptir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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