Bozdoğan Belediyesi\'nden Çevre Temizliği Çalışmaları

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Bozdoğan Belediyesi, şehir genelinde çevre temizliğini ve halk sağlığını korumaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çöp konteynerlerini düzenli aralıklarla temizleyip dezenfekte ederek hijyen standartlarını en üst seviyede tutuyor.

Dezenfekte aracıyla şehrin dört bir yanında çalışmalarına devam eden ekipler, kötü kokuların önüne geçmek ve zararlı bakterilerin yayılmasını engellemek amacıyla 24 saat esasına dayalı olarak faaliyetlerini yürütüyor. Mahalle mahalle gezerek, konteynerleri basınçlı ve ilaçlı suyla yıkayan ekipler, konteynerleri mikroplardan arındırarak çevre sağlığına katkı sağlıyor.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, "Bozdoğan'ın çağdaş kent kimliğine uygun olarak gelişimini sürdürürken, insan ve çevre sağlığını koruma yönündeki hassasiyetimizi her zaman ön planda tutuyoruz. Şehrimizin temizliği ve halkımızın sağlığı, belediyemizin en öncelikli konularından biridir. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz konteyner temizliği çalışmalarına büyük önem veriyoruz" diye konuştu. - AYDIN