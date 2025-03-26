Bozdoğan Belediyesi\'nden Ramazan Bayramı Öncesi Mezarlık Temizliği

Bozdoğan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirerek vatandaşların kabir ziyaretlerini daha rahat ve huzur içinde yapabilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Bozdoğan Belediyesi, ilçenin dört bir yanında sürdürdüğü çalışmalarla hemşehrilerinin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir çevrede bayrama kavuşmasını sağlamaya devam ediyor. Belediye ekipleri, bayramın manevi atmosferine yakışır bir çalışma yürüterek mezarlıkları pırıl pırıl hale getirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında mezarlık alanlarındaki yabani otlar temizlendi, zararlı haşerelere karşı ilaçlama yapıldı ve hijyenin sağlanması amacıyla kireçleme işlemi gerçekleştirildi. Mezarlık içindeki yollarda da düzenlemeler yapılırken, belediyenin yürüttüğü çalışmalar hem çevre düzenlemesi hem de vatandaşların kabir ziyaretlerini daha huzurlu bir ortamda gerçekleştirmesi açısından vatandaşlardan beğeni topladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel bayram öncesinde gerçekleştirilen bu çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayramlar, sevdiklerimizi anmak ve manevi değerlerimizi yaşatmak için önemli günlerdir. Mezarlıklarımızın temiz ve düzenli olması, geçmişimize duyduğumuz saygının bir göstergesidir. Belediye olarak vatandaşlarımızın bayramda gönül rahatlığıyla kabir ziyaretlerini yapabilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlçemizin her köşesinde hizmet üretmeye ve Bozdoğan'ı daha güzel hale getirmeye devam edeceğiz" dedi. - AYDIN