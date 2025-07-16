Bozdoğan\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma programında, hain darbe girişiminin 9. yılında şehitler rahmetle anıldı, milli birlik ve demokrasi vurgusu yapıldı.

Bozdoğan Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen etkinliklere Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Günün ilk etkinliği, Bozdoğan Hükümet Konağı bahçesinde yapılan çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından şehit mezarları ziyaret edildi ve 15 Temmuz temalı resim sergisi gezildi. Gün boyu camilerde Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı.

Akşam saat 21.00'de Atatürk Parkı'ndan başlayan yürüyüşte, "Ne Mutlu Türküm Diyene", "Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez" sloganları ve tekbirler eşliğinde Bozdoğan Taksi Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Meydandaki anma programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Protokol konuşmaları kapsamında Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel ve Bozdoğan Kaymakamı Yunus Emre Polat konuşmalarını gerçekleştirdi. Her iki konuşmada da, milletin 15 Temmuz gecesi gösterdiği cesaret ve demokrasiye olan bağlılığına vurgu yapılarak, Türk milletinin demokrasiye olan inancını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

Bozdoğan'ın efeleri de sahneye çıkarak zeybek gösterisi sundu. Vatandaşlar gösteriye büyük ilgi gösterdi. Program, meydana kurulan dev ekranda gösterilen 15 Temmuz temalı videoların izlenmesiyle devam ederken, saat 00.13'te camilerden sela okundu.

Program kapsamında Bozdoğan Belediyesi tarafından Taksi Meydanı'nda kurulan stantlarda vatandaşlara kar helvası, çay ve su ikram edildi. - AYDIN