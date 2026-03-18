Bozdoğan\'da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlandı

18.03.2026 13:05  Güncelleme: 13:12
Bozdoğan'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen program, şehitlik ziyaretiyle başladı. Protokol üyeleri tarafından şehit mezarlarına çiçek bırakılarak dualar edildi.

Program kapsamında daha sonra Kaymakamlık bahçesinde çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından etkinlikler düğün salonunda devam etti. Düzenlenen programa; İlçe Kaymakamı Yunus Emre Polat, İlçe Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, daire müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programın organizasyonu Bozdoğan Fatih Ortaokulu tarafından hazırlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Sosyal Bilgiler Öğretmeni Süleyman Şahbaz, Çanakkale Zaferi'nin tarihi önemine vurgu yapan konuşma gerçekleştirdi.

Müzik Öğretmeni Gonca Neslihan Ülgen tarafından seslendirilen şiir, salonda duygu dolu anlar yaşattı. Program kapsamında ayrıca sinevizyon gösterimi, öğrencilerden şiirler ve oratoryo sahnelendi.

Programın sonunda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam ve Belediye Başkanı tarafından takdim edildi. - AYDIN

