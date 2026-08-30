Bozdoğan'da Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika
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Bozdoğan'da Zafer Bayramı Coşkusu

Bozdoğan\'da Zafer Bayramı Coşkusu
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Aydın Bozdoğan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Çelenk sunumu, saygı duruşu, şiirler ve şehitlik ziyaretiyle anlamlı bir program gerçekleştirildi. Kaymakam ve vatandaşlar katıldı.

Aydın Bozdoğan ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü düzenlenen tören ile kutlandı.

Kutlama programı, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Törenin ardından Bozdoğan ilçe Kaymakamı Hüseyin Samil Sözen makamında tebrikleri kabul etti. Program kapsamında ilçe merkezinde bulunan Şehit Pilot Hava Üsteğmen Yüksel Çankaya'nın kabri ziyaret edilerek dua okundu. Kutlama programına Bozdoğan Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen, Belediye Başkan Vekili Ergün Köse, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlar saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bozdoğan'da Zafer Bayramı Coşkusu - Son Dakika

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